Жіноча збірна України виборола "бронзу" чемпіонату світу з пляжного волейболу

Жіноча збірна України стала бронзовим призером ЧС U-19 з пляжного волейболу, який проходив у Пхукеті, Таїланд. У складі України виступали 18-річні Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко.

Українки виграли групу, перемігши збірні Чилі (2:0), Канади (2:1) та США (2:1). У плей-офф обіграли Іспанію (2:0) та Данію (2:0). У півфіналі поступилися спортсменкам із Росії (0:2).

Дивіться також Ключові біатлоністи збірної України пропустять останній етап Кубка світу у 2021 році

"Бронзу" ж українські волейболістки виграли у матчі зі США (2:0).

Історична медаль України

Це четверта нагорода України в історії участі збірної у чемпіонатах світу U-18 та перша серед жінок.

Раніше Хміль та Лазаренко ставали бронзовими призерками Євро U-18 та Євро U-22.

З 14 по 19 грудня пройде ЧС U-21 – Хміль та Лазаренко знову представлять Україну.