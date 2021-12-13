Жіноча збірна України виборола "бронзу" чемпіонату світу з пляжного волейболу
13 грудня 2021 , 20:46Читать новость на русском
Джерело:volleyballworld
Жіноча збірна України стала бронзовим призером ЧС U-19 з пляжного волейболу, який проходив у Пхукеті, Таїланд. У складі України виступали 18-річні Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко.
Українки виграли групу, перемігши збірні Чилі (2:0), Канади (2:1) та США (2:1). У плей-офф обіграли Іспанію (2:0) та Данію (2:0). У півфіналі поступилися спортсменкам із Росії (0:2).
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"Бронзу" ж українські волейболістки виграли у матчі зі США (2:0).
Історична медаль України
- Це четверта нагорода України в історії участі збірної у чемпіонатах світу U-18 та перша серед жінок.
- Раніше Хміль та Лазаренко ставали бронзовими призерками Євро U-18 та Євро U-22.
- З 14 по 19 грудня пройде ЧС U-21 – Хміль та Лазаренко знову представлять Україну.