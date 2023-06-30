Україна сенсаційно пробилась в історичний для себе фінал Європейських ігор-2023

Українські спортсмени чудово виступають на Європейських іграх-2023 у Польщі. Виключенням не стала жіноча збірна України з пляжного футболу.

30 червня наша жіноча збірна зіграла свій півфінальний матч проти Португалії, у якому сенсаційно обіграла суперника 1:3. Саме наші дівчата першими розмочили нулі на табло та ще й у якому стилі. Ірина Дубицька неймовірним ударом прошила сітку португальських воріт. Схоже, що голкіперка Португалії не вірила, що м'яч за такою траєкторією залетить у її володіння, пише 24 Канал.

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Неймовірний успіх українок

Вже на 4-й хвилині Україна повела у рахунку 0:1. Радість українок тривала рівно 10 хвилин, коли Крістіана Да Коста більярдним ударом не зрівняла цифри на табло 1:1.

Через шість хвилин "синьо-жовті" вдруге у зустрічі повели у рахунку 1:2. Юлія Костюк підчатувала помилку голкіперки, обікрала її та відправила м'яч вже у порожні ворота господарок матчу. Потрібно окремо поплескати Юлії за таку гру до кінця.

На 31-й хвилині українська збірна втретє відзначилась у воротах Португалії. Цього разу Марія Тихонова заробила на собі небезпечний штрафний, який й сама реалізувала. У воротарки майже не було шансів потягнути такий потужний постріл – 1:3.

У португалок не вдалось влаштувати фінальний штурм воріт Анастасії Терех. Натомість українки могли забивати ще.

Фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу України 1:3. Наша жіноча збірна, яка дебютує на Європейських іграх, вийшла в історичний для себе фінал змагань. Чудовий виступ від наших дівчат.

Українки 1 липня зіграють із переможцем іншого півфіналу Іспанія – Польща. Попри це у наших дівчат вже гарантовано буде "срібло", але всі ж бажають стати чемпіонками ЄІ-2023.