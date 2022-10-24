Одразу три золоті медалі: жіноча збірна України з боксу посіла друге місце на чемпіонаті Європи

Українська жіноча збірна показала найкращий результат у своїй історії, здобувши 6 медалей на чемпіонаті Європи, що проходив у Чорногорії.

З 11 по 23 жовтня у Чорногорії, в Будві проходив чемпіонат Європи з боксу серед жінок. За підсумками змагань жіноча збірна України завоювала на турнірі 6 медалей – 3 золоті, 1 срібну та дві бронзові.

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Золото: Тетяна Коб (до 52 кілограмів), Анастасія Ковальчук (до 54 кілограмів), Марія Ловчинська (понад 81 кілограмів).

Срібло: Марія Бова (до 63 кілограмів).

Бронза: Анастасія Черноколенко (до 75 кілограмів), Раїса Піскун (до 81 кілограмів).

Золоті нагороди Тетяни Коб, Анастасії Ковальчук та Марії Ловчинської на чемпіонаті Європи серед жінок здобуті вперше з 2014 року.

У командному заліку українки стали другими. У найкращої команди турніру – ірландок теж 3 золота, проте на одну срібну нагороду більше. Трійку найсильніших замкнули представниці Болгарії.