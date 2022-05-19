Жінки та чоловіки долатимуть однакові дистанції у лижних перегонах на Кубку світу

Міжнародна федерація лижного спорту ухвалила історичне рішення. Воно ввійде в дію через рік.

"Історичне рішення"

Під час засідання комітету лижних перегонів більшість членів проголосували за те, щоб вирівняти чоловічі та жіночі дистанції. Тепер жінки та чоловіки долатимуть однакові відрізки дистанції під час змагань.

Читайте також Довгополов відреагував на зустріч російської лижниці з Путіним: відео

За зміни проголосувала понад половина комітету – 57%. Головним аргументом було те, що "ніхто не має ставити під сумнів, що спортсменки-жінки здатні долати ті самі дистанції, що й чоловіки".

Водночас комітет озвучив занепокоєння, що це може негативно вплинути на кількість необхідного ефірного часу через довше проходження траси в жінок, проте цей аргумент не виявився визначальним.

Нові правила запрацюють уже у новому сезоні Кубка світу-2022/2023, а також на юніорському та юнацькому рівнях.

Проте під час чемпіонату світу лижники та лижниці змагатимуться у колишніх дистанціях. Це може змінитися після завершення наступного сезону, під час засідання в травні 2023 року.

FIS узгодила такі чоловічі й жіночі дистанції для Кубка світу: спринт, 10 кілометрів, 20 кілометрів, 50 кілометрів, скіатлон 20 кілометрів (10 + 10 кілометрів).

У минулому сезоні чоловіки змагалися на дистанціях довжиною 10, 15 і 50 кілометрів, а скіатлон займав 30 кілометрів. Жінки – на 10 і 30 кілометрів та в 15-кілометровому скіатлоні.

Інші нововведення