Швидка допомога – таксі українця: Зінченко став "жертвою" жорсткого тролінгу в Арсеналі – відео

Арсенал продовжує готуватись до першого офіційного матчу нового сезону-2023/2024. У лондонському клубі панує чудова атмосфера.

Олександр Зінченко та Габріел Жезус стали одними з героїв останніх інтерв'ю клубній пресслужбі Арсенала. 26-річний бразильський нападник вирішив скористатись можливістю та підколотив українського футболіста, який теж має гарне почуття гумору. Відео моменту з'явилось у твітері MS, пише 24 Канал.

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Посеред їх інтерв'ю на фоні пролунала сирена швидкої допомоги. На яку кумедно відреагував бразилець. Жезус із гумором звернувся до Зінченка, натякнувши на травматичність українця після переходу у лондонський клуб.

Це твоє таксі,

– сказав Жезус до Зінченка.

Що викликало в Олександра посмішку на обличчі. Габріел показав, що не лише Зінченко буде кепкувати зі своїх одноклубників.

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Нагадаємо, що обидва одне за одним перейшли із МанСіті в Арсенал. Спершу це зробив Жезус, а через 18 днів офіційно перейшов Зінченко.

У минулому сезоні-2022/2023 Зінченко відіграв за Арсенал 33 матчі, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами. Через різні пошкодження Олександр пропустив аж 20 поєдинків Арсенала.

Через це ж українець не взяв поки що участь у жодному матчі "канонірів" під час міжсезонного турне у США. Зінченко продовжує відновлюватись від травми.

Вже 6 серпня Арсенал зіграє проти МанСіті у фіналі Суперкубка Англії. Це буде перша офіційна зустріч у новому сезоні для обох клубів. Стартовий свисток пролунає о 18:00.