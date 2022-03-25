Жест підтримки: українські діти відвідали тренування Барселони – позитивні фото
25 березня 2022 , 14:54
Джерело:твітер ФК Барселона
Каталонська Барселона продовжує підтримувати Україну та наших земляків, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.
Жест підтримки України
Керівництво "синьо-гранатових" організувало для українських дітей, які вимушено покинули свою країну, візит на тренування першої команди. В організації допоміг Фонд Кройффа.
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Деякі гравці Барселони вирушили у свої збірні, проте група дітей змогла подивитися на футболістів, що залишилися в прихильності клубу. Хлопці зробили кілька фото та навіть познайомилися з Хаві.
Іспанські клуби підтримують Україну
- Інший іспанський гранд Реал ще раніше виділив один мільйон євро для біженців із України.
- Колишній захисник "Королівського клубу" Серхіо Рамос розпочав збір коштів для підтримки України.