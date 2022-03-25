Жест підтримки: українські діти відвідали тренування Барселони – позитивні фото

Каталонська Барселона продовжує підтримувати Україну та наших земляків, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Жест підтримки України

Керівництво "синьо-гранатових" організувало для українських дітей, які вимушено покинули свою країну, візит на тренування першої команди. В організації допоміг Фонд Кройффа.

Дивіться також Барселона збирає кошти для біженців із України: на "Камп Ноу" відкриють центр допомоги

Деякі гравці Барселони вирушили у свої збірні, проте група дітей змогла подивитися на футболістів, що залишилися в прихильності клубу. Хлопці зробили кілька фото та навіть познайомилися з Хаві.

Іспанські клуби підтримують Україну