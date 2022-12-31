"Для мене честь знову зіграти проти тебе", – гравець Динамо привітав Роналду з переходом

Гравець Динамо Київ Жерсон Родрігес задоволений трансфером Кріштіану Роналду в Аль-Наср. Люксембурзький легіонер горить бажанням знову спробувати свої сили на фоні зіркового футболіста.

Жерсон Родрігез на правах оренди виступає за Аль-Вехду з Саудівської Аравії. Люксембурзький гравець чекає на зустріч з Аль-Насром, до якого тільки-но приєднався Кріштіану Роналду.

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Жерсон у себе в соціальний мережах коротко і ясно описав свої враження від переходу Роналду:

Ласкаво просимо, Кріштіану! Для мене велика честь знову грати проти тебе. Вітаю з новим підписанням, – написав Родрігез.

Фразу "знову зіграти" Жерсон підкріпив своїм спільним фотом з Роналду. Світлина зроблена з матчу між збірними Португалії та Люксембургу, де команди змагались за право вийти на Євро-2022.

На Жерсона цього сезону чекає тільки один матч проти Аль-Насра. Аль-Вахда, за яку виступає Родрігез, уже зіграла з клубом Роналду в рамках першого туру професійної ліги Саудівської Аравії. Тоді команда орендованого люксембуржця поступилась з рахунком 1:0.

Оренди Жерсона:

Через свій непростий характер, талановитий Жерсон, який усіх зачарував своє грою проти збірної України, таки не закріпився в основі Динамо.