Знайшов свій чемпіонат: скандальний футболіст Динамо продовжить кар'єру у Туреччині

Літнє трансферне вікно у розпалі. Стало відомо про нову зміну у складі київського Динамо.

Атакувальний гравцець киян Жерсон Родрігеш не буде грати за киян у новому сезоні. Футболіст, права на якого досі належать Динамо пішов у чергову оренду.

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Вже третій рік поза складом Динамо

Скандальний гравець виступатиме в чемпіонаті Туреччини. Він підписав контракт із Сівасспором, який минулого сезону посів 14 місце в елітному місцевому дивізіоні.

Динамо та Сівасспор підписали орендну угоду, за якою футболіст збірної Люксембургу виступатиме за турецький клуб до кінця сезону-2023/2024. Бажаємо Жерсону Родрігесу успіхів у виступах за Сівасспор,

– йдеться у повідомленні пресслужби Динамо.

Зазначимо, Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року. Проте через проблеми із дисципліною та непорозуміння з тренерським штабом не зміг закріпитися в основі киян. У складі Динамо зіграв лише 53 матчі, у яких забив 9 м’ячів, ставши за цей час чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України.

Останні два сезони Родрігеш провів в орендах. Він виступав за французький Труа, турецький Еюспор та Аль-Вехду із Саудівської Аравії. Проте ніде так і не став ключовим гравцем. Контракт із Динамо закінчується у футболіста 30 червня 2024 року.