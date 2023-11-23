З ким зіграє Україна: онлайн-трансляція жеребкування плей-оф відбору Євро-2024

Команда Сергія Реброва у березні гратиме у стикових іграх за право потрапити на чемпіонат Європи-2024. Слідкуйте з нами за визначенням суперника для "синьо-жовтих"!

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024. Серед команд-учасниць цієї стадії буде і збірна України, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

До теми Топ-5 голів збірної України у 2023 році: шедеври Караваєва та Мудрика, феєрія Циганкова – відео

З ким може зіграти Україна

Загалом у стикові матчі потрапило 12 збірних, які не пройшли безпосередньо кваліфікацію на ЧЄ. Вони будуть розбиті на три Шляхи по чотири команди, всередині яких відбудуться півфінали та фінал.

Україна може опинитись в Шляху А або В, що і визначить жеребкування. У першому випадку нашим суперником стане Уельс, а також переможець пари Польща – Естонія.

У другому ж серед суперників будуть Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Ісландія. Будь-який із можливих півфінальних матчів наша команда проведе на виїзді. Також жеребкування визначить і господарів фінальних поєдинків плей-оф.

Читайте також Без явного претендента і з невеликими шансами України: хто фаворит на перемогу на Євро-2024

Слідкуйте за жеребкуванням плей-оф кваліфікації Євро-2024 онлайн