Жеребкування Ліги конференцій: Зоря отримала ймовірного суперника у плей-офф кваліфікації

Луганська Зоря отримала ймовірного суперника у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Але для цього луганчанам слід пройти ще попередню стадію відбору.

Зоря у кваліфікації Ліги конференцій стартує з третього раунду. Там суперником української команди є румунська Університатя Крайова. Перший матч між командами відбудеться в четвер, 4 серпня.

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Переможець цього протистояння вийде у раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. 2 серпня відбулося жеребкування цієї стадії турніру. Тож якщо Зоря зуміє пройти румунську команду, то в плей-офф зіграє проти переможця пари Лугано (Швейцарія) – Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль).

Матч проти цього суперника відбудуться 18 та 25 серпня. Переможець протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій.