Ліги конференцій: потенційний суперник Ворскли

У середу, 16 червня, відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конфедерацій. Полтавська Ворскла отримала свого потенційного суперника.

Вірмени чи фіни: потенційні суперники Ворскли

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування другого відбіркового раунду Ліги конфедерацій. На цьому етапі турніру свої виступи розпочне полтавська Ворскла.

До теми Потенційні суперники Шахтаря: результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду ЛЧ

За підсумками сезону-2020/2021 полтавський клуб посів 5 місце в УПЛ. Команда з Полтави була сіяною перед жеребкуванням та вже отримала свого потенційного суперника у Лізі конфедерацій.

Український клуб зіграє з переможцем пари Ной (Вірменія) – КуПС (Фінляндія). Перша зустріч між цими клубами у першому раунді кваліфікації відбудеться 22 липня. Матч-відповідь – 29 липня.

До слова. Колос Руслана Костишина вступить у боротьбу з наступного етапу Q3.