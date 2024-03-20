З ким зіграє команда Ротаня: результат жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024

У середу, 20 березня, у Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024. Збірна України дізналася своїх суперників по групі.

Напередодні жеребкування стало відомо, що збірна України U-23 буде у четвертому кошику. Футбольна команда "синьо-жовті" ще жодного разу не брала участь в Олімпійських іграх, пише 24 Канал.

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Непростий жереб для України

В олімпійському футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, які були розподілені на чотири групи. За умовами жеребкуванні збірні з одної Конфедерації не могли потрапити в один квартет. Це виключало потрапляння команди Руслана Ротаня на Францію, Іспанію.

На груповій стадії Україна не зустрінеться зі збірними Домініканської Республіки, Ізраїлю та переможцем міжконтинентального плей-оф, які знаходилися в четвертому кошику.

В результаті жеребкування збірна України потрапила до групи В, де зіграє проти Аргентини, Марокко та збірної з Азії.

Суперники збірної України U-23

Аргентина

Марокко

Команда Азійської конфедерації 3

Суперники України по групі В / УАФ

Формат футбольного турніру

За підсумком групового раунду по дві найкращі команди з кожного квартету виходять до плей-оф. Далі стадії на вибування: чвертьфінали, півфінали. Переможці півфіналів визначать чемпіона Олімпійських ігор-2024 та срібного призера. Невдахи півфіналів розіграють бронзові нагороди.

Футбольний турнір стартує 24 липня. На цей день призначені матчі першого туру. Другий тур – 26 липня, третій – 30 липня. Чвертьфінали відбудуться 2 серпня, півфінали – 5 серпня. Переможець Олімпіади-2024 визначиться 9 серпня, а володарі "бронзи" – 8 серпня.