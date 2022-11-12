Беленюк прокоментував відмову Бубки балотуватись на вибори нового президента НОК

Вже 17 листопада відбудуться вибори нового президента Національного олімпійського комітету України (НОК). Сергій Бубка не буде боротись за шанс втриматись у кріслі очільника комітету.

Чинний президент НОК України Сергій Бубка несподівано для усіх не подавав свою кандидатуру на майбутні вибори. Ба більше, легендарний у минулому легкоатлет замовчав після 24 лютого. Лише на восьмий день повномасштабної війни Сергій Назарович заговорив, але назвав це все бідою.

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Беленюк: Довго ширилися чутки, що все буде відбуватися таким чином

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу один із претендентів на посаду очільника НОК Жан Беленюк відреагував на відмову Бубки не брати участь у виборах.

На думку Беленюка, Національному олімпійському комітету України потрібна "нова та молода кров".

"Довго ширилися чутки, що все буде відбуватися таким чином. Для нас головне, щоб зміни відбулися не просто формально. Нам важливі системні зміни в самій організації. Саме тому у нас є програма, яку ми збираємося втілювати. А саме, змінити підхід всередині організації до роботи, дати друге дихання", – розповів борець-депутат.

Відкрити якусь прозорість, відповідальність за певні напрямки тих чи інших дійових осіб в НОК. Щоб це не був бездієвий орган, яким, мені здається, він є зараз. Принаймні, про це мені говорять багато знайомих спортсменів. Я не знаю як зараз проаналізувати роботу НОК. Можливо вона й була, але нам про неї не звітували,

– додав Беленюк.