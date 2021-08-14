Подумав, що треба станцювати, – Беленюк розповів про гопак після виграного "золота"
Джерело:Obozrevatel
Єдиний український чемпіон Олімпійських ігор-2020 Жан Беленюк ефектно відсвяткував здобуття "золота" в Токіо. Український борець після перемоги станцював гопак.
Беленююк: Якби не станцював, то не виконав би обіцянку
Перед Іграм в Токіо український борець пообіцяв, що станцює гопак у випадку перемоги. У Беленюка настільки зашкалювали емоції після перемоги, що він ледь не забув про обіцянку.
Варте уваги В Україні відповіли російській пропагандистці Скабєєвій на істерику через гопак Беленюка
Якщо чесно, я забув, що обіцяв його станцювати. Але коли мені дали прапор, я біжу і думаю: "Блін, я ж гопак можу виконати! Треба станцювати". Потім уже зрозумів, що якби не станцював, то не виконав би обіцянку, яку давав після чемпіонату світу,
– розповів Жан.
Як це часто буває, перемогу українського спортсмена не залишили без уваги у Росії. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва на прокремлівському каналі назвала переможний гопак Жана "москальською присядкою".
Після Олімпіади Беленюк знайшов гідну відповідь російській пропагандистці.
"Мені цікаво подивитися, а яка батьківщина у Скабєєвої? Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – верзти відверту нісенітницю. Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабєєва, вважаю ганебним для себе", – резюмував Беленюк.У фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца. Окрилений перемогою Жан ефектно виконав гопак.