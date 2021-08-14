Подумав, що треба станцювати, – Беленюк розповів про гопак після виграного "золота"

Єдиний український чемпіон Олімпійських ігор-2020 Жан Беленюк ефектно відсвяткував здобуття "золота" в Токіо. Український борець після перемоги станцював гопак.

Беленююк: Якби не станцював, то не виконав би обіцянку

Перед Іграм в Токіо український борець пообіцяв, що станцює гопак у випадку перемоги. У Беленюка настільки зашкалювали емоції після перемоги, що він ледь не забув про обіцянку.

Варте уваги В Україні відповіли російській пропагандистці Скабєєвій на істерику через гопак Беленюка

Якщо чесно, я забув, що обіцяв його станцювати. Але коли мені дали прапор, я біжу і думаю: "Блін, я ж гопак можу виконати! Треба станцювати". Потім уже зрозумів, що якби не станцював, то не виконав би обіцянку, яку давав після чемпіонату світу,

– розповів Жан.

Як це часто буває, перемогу українського спортсмена не залишили без уваги у Росії. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва на прокремлівському каналі назвала переможний гопак Жана "москальською присядкою".

Після Олімпіади Беленюк знайшов гідну відповідь російській пропагандистці.

"Мені цікаво подивитися, а яка батьківщина у Скабєєвої? Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – верзти відверту нісенітницю. Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабєєва, вважаю ганебним для себе", – резюмував Беленюк.