Жахливий автогол воротаря Лаціо подарував перемогу Галатасараю в Лізі Європи: відео
17 вересня 2021 , 07:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Турецький Галатасарай обіграв італійський Лаціо в матчі матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
На 67-й хвилині єдиний м'яч був забитий в результаті автоголу воротаря Лаціо Томаса Стракоші. Він відпрвив м'яч у власні ворота після "свічки" від свого захисника.
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Відео авоголу Стракоші
- В іншому матчі групи Е Локомотив вдома зіграв внічию з Марселем з рахунком 1:1.
- У наступному турі 30 вересня Локомотив у гостях зіграє з Лаціо, а Марсель в той же день прийме Галатасарай.