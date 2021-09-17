Жахливий автогол воротаря Лаціо подарував перемогу Галатасараю в Лізі Європи: відео

Турецький Галатасарай обіграв італійський Лаціо в матчі матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

На 67-й хвилині єдиний м'яч був забитий в результаті автоголу воротаря Лаціо Томаса Стракоші. Він відпрвив м'яч у власні ворота після "свічки" від свого захисника.

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Відео авоголу Стракоші