Легенда італійського "Мілана", а тепер головний наставник "Беневенто" Філіппо Індзагі показав справжній клас для футболістів. Після взяття воріт ексфорвард збірної Італії ефектно відсвяткував.

Відео із тренування виклав клуб у своєму Twitter. У ролику видно гол, який забив Індзагі на тренуванні.

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Неймовірний гол у виконанні Індзагі

Індзагі-старший у своєму стилі головою замкнув фланговий навіс і надемоційно відсвяткував взяття воріт. Схоже, Індзагі свій талант анітрохи не розгубив та зміг би скласти ще конкуренцію сучасному поколінню футболістів.

"Мілан", тепер ми розуміємо тебе краще,

– відзначили у клубі.

Додамо, що "Беневенто" виступає в Серії B і має відмінні шанси на перемогу. Команда лідирує в таблиці і випереджає "Кротоне" на 20 очок.

20 червня матчем проти Кремонезе команда Індзагі-старшого відновить сезон.

Його брат Сімоне Індзагі тренує італійський "Лаціо".

Хто такий Філліпо Індзагі