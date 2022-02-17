Зеніт вдома програв Бетісу: Ракіцький "привіз" два голи у свої ворота – відео

Російський Зеніт програв вдома іспанському Бетісу в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, пропустивши три голи. Два з них було забито через дії українського захисника Ярослава Ракіцького.

Усі п'ять голів у матчі між Зенітом та Бетісом було забито ще у першому таймі, повідомляє 24 канал.

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Розпочалося все з того, що вже на сьомій хвилині зустрічі Ракіцький пішов у жорсткий підкат проти суперника. За це він отримав жовту картку, а Бетіс – право на штрафний. Хоакін його розіграв з партнером, після чого навісив у штрафний майданчик. І тут знову помилився Ракіцький – Родрігес в боротьбі з ним відправи м'яч у ворота російської команди.

Згодом на 18-й хвилині рахунок вже був 0:2 на користь Бетіса. Правда згодом Зеніт двічі забив.

Та на 41-й хвилині Бетіс знову вийшов вперед в рахунку. І знову до гола виявився причетний Ракіцький. Під пресингом суперника він віддав пас на свого голкіпера. А після цього отримав зворотній пас. Правда воротар вибив м'яч доволі невдало, тож Ракіцький не зумів до нього як слід дістатися. Його ж одразу перехопив Руїбаль. Ракіцький у підкаті ще намагався дістатися до м'яча, але не дотягнувся. Натомість Руїбаль віддав пас на Гвардадо, який і забив третій гол у ворота Зеніта, принісши перемогу Бетісу.

Відеоогляд матчу Зеніт – Бетіс