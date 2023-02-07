"Наша будівля витримала": найкраща волейболістка України пережила землетрус у Туреччині

Світ оговтується від моторошного землетрусу, який 6 лютого стався на Півдні Туреччини та Сирії. В епіцентрі катастрофи перебувала українська волейболіста Олеся Рихлюк.

Українська спортсменка на власній шкірі пережила усі жахи землетрусу у Туреччині. Олеся Рихлюк на своїй сторінці в інстаграмі зізналась, що отримала багато повідомлень від друзів та знайомих, які запитувались, як вона почувається.

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Рихлюк: Це було жахливо, дуже жахливо

Волейболістка розповіла, що під час сильного землетрусу її будинок встояв. Наразі українка залишається вдома та висловлює щирі співчуття усім, хто став жертвою страшної катастрофи.

Ось наслідки сьогоднішнього землетрусу. Це було жахливо, дуже жахливо. Отримую багато повідомлень: як ти? Друзі, дякую за вашу турботу. Я намагаюся бути в порядку. Ніч була складна. Дякувати Богу, наша будівля витримала. Наразі я вирішила залишатися вдома. Мої щирі співчуття всім постраждалим,

– написала українська волейболістка.



Рихлюк пережила землетрус / Скриншот із інстаграму Олесі

Нагадаємо, що Рихлюк виступає за турецький волейбольний клуб Чукурова, який базується в Адані. Саме це місто стало одним із десяти, яке сильно постраждало від землетрусу.

Хто така Олеся Рихлюк

35-річна українська волейболістка, яка з 2017 року виступає виключно у Туреччині.

До цього пограла за Джінестру, італійський Деспар, турецький Бешикташ, Алтос із Південної Кореї.

У 2017-му повернулась у Бешикташ.

Далі у її волейбольній кар'єрі були Галатасарай та Кузейбору.

Із 2022 року Рихлюк виступає за Чукурова.

У 2022 році стала найкращою волейболісткою України.

У збірній України, куди повернулась у 2018 році, виступає на позиції діагональної.

Учасниця двох волейбольних Євро – у 2019-му та 2021-му роках.