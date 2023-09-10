Кров футболістів збірної Марокко рятує життя постраждалих від потужного землетрусу

Одразу декілька футбольних зірок об'єднались навколо страшенної біди громадян Марокко. Ввечері 8 вересня декілька провінцій цієї африканської країни сколихнув потужний землетрус.

Вже загинуло понад дві тисячі мешканців, стільки ж постраждали від землетрусу магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. На жаль, це число може зрости, адже пошукові роботи продовжуються. Зірки спорту простягнули руку допомоги тим, хто дивом вижив, але втратив свої домівки.

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Футболісти не залишились осторонь біди

Футболісти збірної Марокко, які повинні були провести гру відбору на Кубок африканських націй проти Ліберії, одразу ж поїхали здати кров, яка врятує життя не одному постраждалому внаслідок жахливого землетрусу.

Слід відзначити, що серед них була й головна зірка збірної Ашраф Хакімі.

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Нагадаємо, що осторонь біді марокканців не залишивши зірковий футболіст Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Нападник перетворив свій 4-зірковий готель "Pestana CR7" у Марракеші, якому дісталось найбільше, на прихисток для постраждалих від землетрусу.

Востаннє марокканці ставали жертвами такого потужного землетрусу ще у далекому 2004-му році. Тоді його магнітуда була 6,3 бала за шкалою Ріхтера.