Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу, яка у вівторок, 29 червня побореться зі Швецією за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020. Український лідер зізнався, що завтра буде фанатом збірної та проведе з нею усі 90 хвилин матчу.

Зеленський звернувся до футболістів у форматі відеозапису. Він розповів, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн та кричатиме після кожного гострого моменту.

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Привіт, моя люба збірна, Я – Володимир Зеленський, Президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою усі 90 хвилин,

– заявив український лідер.

Президент також зізнався, що йому буде дуже боляче через кожну підніжку. І він надзвичайно радітиме кожному забитому голу.

За словами Зеленського, він буде усі ці хвилини на полі, "як кожен українець". Свій емоційний виступ український лідер підсумував словами "вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів".

Деталі флешмобу

Зеленський закликав українців записувати відеозвернення до збірної України з футболу та висловлювати слова підтримки.

Хештеги флешмобу

#завтра_на_полі_їх_буде_не_11

#завтра_нас_буде_40_мільйонів

Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України: дивіться відео

Шмигаль вже підтримав флешмоб

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав флешмоб. У відеозвернення до збірної очільник Кабміну заявив, що "хлопці, за вас вболіває вся Україна". Він також наголосив, що вірить в успіх українських гравців.

Вперед, Україно! Вперед – до перемоги. Слава Україні – Героям слава,

– емоційно звернувся прем'єр.

Шмигаль записав звернення до збірної: дивіться відео

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