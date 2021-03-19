Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу з самбо

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії чемпіону та чемпіонці світу з самбо. А також їх тренерам.

Стипендії Президента України видатним спортсменам України з неолімпійських видів спорту отримали:

Владислав Руднєв – чемпіон світу 2020 року з боротьби самбо

Анастасія Шевченко – чемпіонка світу 2020 року з боротьби самбо

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Кожен з них отримав стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на 19 березня 2021 року, ця сума становить 20430 гривень.

Премії також отримали і їх тренери – Олександр Бакшеньов та Вадим Рогач. У них сума значно менша – 4,5 прожиткові мінімуми для працездатних осіб (10215 гривень).