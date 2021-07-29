Зеленський позбавив стипендій спійманих на допінгу призерів Олімпійських ігор

Відразу троє українських спортсменів, які ставали призерами Олімпійських ігор, втратили медалі й державні стипендії. Причина – вживання допінгу.

Покарання за допінг

Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив стипендій Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія.

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Згідно з документом, президент вирішив позбавити:

Давидову Наталію Анатоліївну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;

Коробку Ольгу Василівну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;

Торохтія Олексія Павловича державної стипендії, призначеної указом президента України від 23 листопада 2015 року № 653.

Українських важкоатлетів спіймали на допінгу

Важкоатлетка Наталія Давидова здобула "бронзову" Оліміпади-2008 у Пекіні. Через 8 років українку звинуватили у вживанні допінгу.

Результати повторного аналізу допінг-проб, які були взяті у Пекіні, виявились позитивними.

Ще одна українська важкоатлетка Ольга Коробка здобула "срібло" Олімпіади-2008. У лютому 2012 року вона отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

Важкоатлет Олексій Торохтій у 2012 році виграв "золото" Олімпійських ігор у Лондоні. Та Міжнародний олімпійський комітет у 2019 році позбавив його медалі через допінг.

Також МОК відібрав медалі у Давидової та Коробки.