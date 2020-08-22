Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати Кривий Ріг до фіналу Кубка України з футболу.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua. Глава держави хоче, щоб місто незабаром (у 2022 році) зміг прийняти фінал Кубка України.

Дивіться також: Відроджений "Кривбас" провів офіційну презентацію: фото

За інформацією джерела, Зеленський дав вказівку владі міста та керівництву відродженого ФК "Кривбас" провести реконструкцію стадіону "Металург", щоб арена відповідала всім критеріям УПЛ і УАФ.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.