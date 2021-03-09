Зеленський на 8 березня нагородив сестер Семеренко, Підгрушну та Старікову

Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного жіночого дня нагородив українських спортсменок. Відповідний указ Зеленський підписав 9 березня.
Старший тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна та біатлоністка Валентина Семеренко отримали орден "За заслуги" II ступеня.
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Серед біатлоністок також були нагороджені:
Орденом княгині Ольги II також були нагороджені – чемпіонка Європи 2020 року з велосипедного спорту Олена Старікова та чемпіонка Європи 2020 року з вільної боротьби Юлія Ткач.