Збірну України тимчасово може очолити тренер, який виховав чемпіонів світу

Якщо УАФ не вдасться домовиться з Сергієм Ребровим, то головним претендентом на пост наставника збірної України буде Олександр Петраков.

За даними джерела, 11 серпня Сергій Станіславович повернеться в ОАЕ, де пов'язаний річним контрактом з місцевим клубом Аль-Айн. Після зустрічі з керівництвом стане відомо, чи зможе український фахівець розірвати чинний контракт.

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У разі невдачі в переговорах УАФ призначить виконуючим обов'язки тренера Петракова.

Петраков підходить збірній України

Спеціаліст ідеально підходить для роботи зі збірною. Адже останні 11 років він очолює різні молодіжні команди "жовто-синіх". Саме під його керівництвом Україна U-20 виграла чемпіонат світу.

Останній раз на клубному рівні він працював ще в 2001 році, коли очолював ФК Вінницю. Також був тренером Спартака (Суми) і ЦСКА-2.