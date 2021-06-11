В збірній Росії спалах коронавірусу перед Євро-2020

У збірній Росії з футболу виявили спалах коронавірусу перед першим матчем на Євро-2020. Відтак довелося робити термінову заміну.

Позитивний тест на коронавірус отримав один з гравців збірної Росії – Андрій Мостовий. Його ж одразу виключили із заявки команди. Замість нього до збірної Росії викликали Романа Євгеньєва.

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При цьому Мостовий раніше переніс зараження коронавірусом і у нього були антитіла, переконують в Росії. Та 10 червня ПЛР-тест футболіста дав сумнівний результат.

Збірна Росії на Євро-2020 перший матч зіграє 12 червня проти збірної Данії. За всю історію команди між собою зіграли шість разів. У п'яти випадках перемогу святкували бельгійці, і лише один раз матч закінчився внічию.