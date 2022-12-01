У ворота Боруссії Дортмунд курйозно відклали пенальті: все через зламані ворота – епічне відео

Німецький клуб заповнює паузу у чемпіонаті, яка викликана чемпіонатом світу-2022 у Катарі. 30 листопада Боруссія Дортмунд зустрілась у контрольному матчі проти збірної В'єтнаму.

На 13-й хвилині Доніелл Мален розмочив нулі на табло. Ще у першому таймі збірна В'єтнаму зрівняли цифри на табло 1:1. Саме такою мировою закінчилась перша частина протистояння, пише 24 канал.

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Перша поразка під час паузи у чемпіонаті

Майже увесь другий тайм рахунок тримався рівний 1:1. Лише на останній хвилині основного часу господарі матчу заробили право на пенальті. Фам Туан Хай реалізував 11-метровий удар.

Але курйозний епізод стався ще перед пробиттям пенальті. Голкіпер "джмелів" Лотка, який змінив на початку другого тайму у воротах Меєра, готувався до 11-метрового. У той момент Емре Джан сигналізував про несправність воріт.

Пенальті було відкладене на деякий час. Все через те. що права хрестовина зіслизнула з кріплення. Персоналу стадіону знадобилось декілька хвилин, щоб полагодити володіння "джмелів" у другому таймі.

Однак навіть це не стало перешкодою збірній В'єтнаму, щоб перемогти – 2:1. Це перша поразка для дортмундського клубу за три останні матчі.

Відеоогляд матчу

"Джмелі" зіграли вже свій третій матч під час паузи у німецькій Бундеслізі. У першому поєдинку Боруссії розтрощила Лайон Сіті 2:7, а вже у наступному протистоянні був розгромлений Джохор Дарул Такзим – 1:4.

10 грудня Боруссія Дортмунд зіграє цілих два матчі. Спершу проти Рапіда, а у другій зустрічі протистоятиме Фіорентині.