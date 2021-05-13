InStat визначив найкращого гравця сезону УПЛ

Відомий статистичний портал InStat підбив підсумок сезону Української Прем'єр-ліги, що минув.

Збірна УПЛ за версією InStat

Найкориснішим футболістом минулого чемпіонату УПЛ за середніми оцінками InStat став захисник Динамо Денис Попов. Оборонець киян отримав 300 балів.

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У десятку найкращих гравців сезону потрапили по п'ять представників Динамо і Шахтаря. Там виявилося шість українців і чотири легіонера.

Найкращим воротарем був визнаний Анатолій Трубін, центрбеком – Денис Попов, фланговим захисником – Віталій Миколенко, центрхавом – Алан Патрік, атакувальним півзахисником – Марлос, фланговим хавбеком – Віктор Циганков, а форвардом – Захедітабар Шахаб.

До слова. Чемпіоном української Прем'єр-ліги стало київське Динамо, а от Минай понизився у класі.