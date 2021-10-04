Збірна України зібралася у Києві перед жовтневими матчами: склад команди – фото

У понеділок, 4 жовтня, національна команда України з футболу зібралася в Києві для проведення збору, який став для неї визначальним у кваліфікації до фінального турніру чемпіонату світу-2022.

На обід прибула частина викликаних в. о. головного тренера Олександром Петраковим гравців, у тому числі й ті виконавці, які отримали певні ушкодження в нещодавніх поєдинках за свої клуби.

До слова До збірної України викликали захисника Шабанова – його не було в резервному списку

На обіді зібралися всі збірники, що виступають в УПЛ. Трохи пізніше прилетять легіонери – Едуард Соболь, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков та Ігор Харатін. Останній прибуде до розташування команди близько 20 години, а от усі інші гравці з іноземних чемпіонатів, викликані на збір, встигають прибути до вечірнього тренування.



Збірна України зібралася у Києві / Фото Павла Кубанова

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Денис Бойко, Георгій Бущан, Дмитро Різник.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Едуард Соболь.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Сергій Булеца, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Ігор Харатін.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан.