З двома дебютантами: Ребров оголосив список футболістів на вирішальний матч з Італією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які викликані на матч проти Італії в межах відбору на Євро-2024.

До збірної України викликали 26 футболістів. Ще четверо гравців потрапили в резервний список.

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Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (Дніпро-1);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі – Динамо), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Варто відзначити, що в списку викликаних гравців – двоє дебютантів. Це – захисники Владислав Дубінчак та Максим Таловєров.

Також до збірної України знову отримав виклик Данило Сікан. Нападник продовж 2021 – 2022 років уже зіграв шість матчів за національну команду, відзначившись одним голом. Але вперше зіграє під керівництвом Сергія Реброва.

Футболісти разом зберуться 13 листопада в польському Гданську. І там будуть готуватися до матчу проти Італії аж до 18 листопада. Після цього на них очікуватиме поїздка до німецького Леверкузена, де 20 листопада і відбудеться матч проти Італії.

При цьому в повідомленні УАФ не вказано про те, що збірна України перед грою проти Італії проведе ще один матч. Адже календар матчів для збірних передбачав таку можливість 16 або 17 листопада. І в Італії дуже наполягали, щоб українці зіграли товариський матч. Адже "скуадра адзурра" 17 листопада зіграє проти Північної Македонії. І там е дуже хочуть, щоб українці мали більше часу на підготовку до матчу та відпочинок.