Збірна України завоювала 9 медалей у перший день Дефлімпійських ігор

Вже у перший змагальний день збірна України поповнила нашу скарбничку аж 9 нагородами, шість із яких є найвищого ґатунку. Наші дефлімпійці розпочали свій шлях на Іграх із "золота" у дебютному велоспорті. На найвищу сходинку п'єдесталу підійнялась Єлизавета Топчанюк.

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Українка тріумфувала у спринті на 1000 метрів.

Аж три золоті та дві медалі країні у Бразилії принесли каратисти. Новоспеченими чемпіонами Дефлімпіади стали Карина Янчук (куміте, вагова категорія 68 кілограмів), Олександр Махно (куміте, вагова категорія 84 кілограмів) та Олександр Черняєв (ката).

Олександр Кальник, Олександр Черняєв, Олександр Тритяк завоювали "срібло" у командній першості (ката). На другу сходинку подіуму також підійнявся Микола Пантюшин (куміте, вагова категорія 84 кілограмів).

Плавання стало тією дисципліною, яка принесла Україні ще три медалі – дві золоті та одну бронзову. Золотими призерами стали – Ілля Султанов (50 метрів батерфляй), Іван Зіненко, Артем Карниш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовський, Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць та Максим Дудник (чоловіча естафета 4х100 метрів вільним стилем).

Наразі єдину для України бронзову медаль здобула Ірина Терещенко, яка стала третьою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Наші спортивні герої записали для українців відео зі відомими на увесь світ гаслами "Слава Україні" – "Героям Слава". На церемонії відкриття Дефлімпійських ігор Україні влаштували овації.