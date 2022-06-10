Збірна України втратила основного півзахисника на червневі матчі Ліги націй

11 червня на збірну України очікує поєдинок проти Вірменії. Перед грою "синьо-жовті" зазнали кадрових втрат.

Степаненко: І колись чемпіонат світу проведуть в Україні

У наступних двох червневих поєдинках – проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) не зіграє півзахисник Тарас Степаненко. Футболіст зіграв у двох матчах плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022.

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Проте на стартовий поєдинок Ліги націй-2022/2023 проти Ірландії Тарас не потрапив до заявки на матч через забій фаланги мізинця ступні.

Півзахисник у своїх соцмережах розповів, що не зможе взяти участь у наступних матчах Ліги націй.

На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах з Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально – найважчий сезон у моєму житті. І це дуже важкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим. Все буде добре. Далі буде... Слава Україні!,

– повідомив футболіст.

Також Степаненко поділився з вболівальниками емоціями від відбіркових матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.

"Останні місяці усі мої думки про Перемогу у війні та потрапляння на чемпіонат світу. Та ці мрії були пов'язані одна з одною міцним зв‘язком, який був у мене у серці та грів душу. Потрапити до Катару – мета, яка була так близько, що ми майже зуміли до неї доторкнутися, відчути запах перемоги та подарувати найважливіше – посмішку та неймовірні позитивні емоції для українців.

Сильні люди створюють свою вдачу, а українці – дуже сильна нація. Тепер це знають в усьому світі. І у війні ми обов'язково переможемо, усі разом. І колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся", – наголосив гравець.

Замінити півзахисника у наступних поєдинках України можуть Сергій Сидорчук та Данило Ігнатенко, якого довикликали останнім у національну команду.

Матч Україна – Вірменія відбудеться у суботу, 11 червня. Поєдинок прийматиме польський Лодзі.