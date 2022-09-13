Збірна України з волейболу вперше в історії виступить у кваліфікації Олімпійських ігор

Успіх національної команди з волейболу просто вражає. Збірна України виступила вперше за 24 роки на чемпіонаті світу та відразу оновила найкращий результат.

Мельник: Лист, на який Україна чекала близько 30 років

Українські вперше в історії дійшли до чвертьфіналу ЧС, у цьому матчі "синьо-жовті" поступилися Словенії. Україна посіла підсумкове 7-ме місце на турнірі світової першості.

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Президент ФВУ Михайло Мельник повідомив, що отримав лист від Міжнародної федерації волейболу про запрошення України на кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри-2024.

Для збірної України – це перше в історії потрапляння на олімпійський кваліфікаційний турнір. Ніколи раніше "синьо-жовті" не брали участі ні на самій Олімпіаді, ні навіть у відборі до неї.

Сьогодні (12 – вересня) на мою пошту прийшов лист із ФІВБ, на який Україна чекала близько 30 років! Нашу чоловічу збірну запрошують, згідно з місцем у світовому рейтингу, взяти участь у кваліфікації до Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі 2024 року! Браво Угіс Крастіньш, браво Козаки, браво Україно,

– написав Мельник.

Участь у олімпійському ліцензійному турнірі з волейболу візьмуть 24 найкращі команди згідно з оновленим рейтингом Міжнародної федерації.. Крім збірної Франції, які у статусі господарів турніру вже автоматично відібралися на Ігри у Парижі.

Для потрапляння на ліцензійний турнір Україна мусила потрапити у топ-26 світового рейтингу. Українці посіли 15-е місце (без врахування Франції).

Нагадаємо, що Україна перебуває на рекордній 16-й позиції у рейтингу ФІВБ.

Ліцензійний олімпійський турнір з волейболу відбудеться з 30 вересня по 8 жовтня 2023 року.