Збірна України з водного поло отримала суперників у кваліфікації Євро-2022

Збірна України з водного поло дізналась суперників у другому раунді кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року. Синьо-жовті проведуть свої матчі 18-20 лютого

Суперниками українців у групі D стали збірні Туреччини, Нідерландів та Ізраїлю. Саме в Ізраілі й відбудуться матчі українського квартету відбору.

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Ігри заплановані на 18 – 20 лютого 2022 року. Зміни у розкладі змагань можуть бути пов’язані з епідситуацією у Європі.

"Нам дісталась хороша група. Вважаю фаворитом квартету D збірну Нідерландів. Буде хороша та цікава боротьба за вихід із групи. Хочеться потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Це завдання мінімум для України. Востаннє у фінальній частині чемпіонату Європи були ще у 1997 році. Хлопці старатимуться виконати завдання і потрапити на чемпіонат", – прокоментував результати жеребкування в.о. головного тренера збірної України з водного поло Ігор Зінкевич.