Збірна України визначилася із суперником на товариський матч, якщо програє Шотландії

Збірна України з футболу у 2022 році проведе як мінімум вісім матчів. Дві ігри в команди заплановані в березні.

24 та 29 березня збірна України зіграє два матчі. Перший з них – проти Шотландії на виїзді у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонату світу. Якщо українці переможуть, то 29 березня зіграють проти переможця пари Уельс – Австрія за право виступити на ЧС-2022. Цей матч теж відбудеться на виїзді.

До теми Календар матчів збірної України з футболу 2022

Якщо ж українці програють Шотландії, то 29 березня проведуть товариський матч. Він буде проти невдахи пари Уельс – Австрія, і відбудеться в Кардіффі.