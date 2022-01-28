Збірна України визначилася із суперником на товариський матч, якщо програє Шотландії
28 січня 2022 , 10:22Читать новость на русском
Джерело:сайут УАФ
Збірна України з футболу у 2022 році проведе як мінімум вісім матчів. Дві ігри в команди заплановані в березні.
24 та 29 березня збірна України зіграє два матчі. Перший з них – проти Шотландії на виїзді у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонату світу. Якщо українці переможуть, то 29 березня зіграють проти переможця пари Уельс – Австрія за право виступити на ЧС-2022. Цей матч теж відбудеться на виїзді.
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Якщо ж українці програють Шотландії, то 29 березня проведуть товариський матч. Він буде проти невдахи пари Уельс – Австрія, і відбудеться в Кардіффі.
- Варто відзначити, шо на ці два матчі головний тренер збірної України Олександр Петраков в попередньому списку має одразу 36 гравців. Серед них є декілька потенційних новачків. Але вже ближче до зборів команди, їх кількість може зменшитися.
- Спочатку була ймовірність, що збірна України до цих матчів готуватиметься закордоном. Серед варіантів навіть розглядалася база англійського Манчестер Сіті. Але згодом від цієї ідеї вирішили відмовитися.
- Збір команда проведе в Києві. Петраков таке рішення обґрунтував побоюванням, що через пандемію в команди можуть виникнути проблеми – їх могли відправити на карантин або обмежити пересування.