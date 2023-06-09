Не помітивши суперників: збірна України з вийшла у фінал Євро серед футболістів з наслідками ДЦП

"Синьо-жовта" зібрна опинилася за крок до тотального тріумфу. Наші спортсмени достойно уже про себе на цілу Європу.

Збірна України вийшла у фінал Євро серед футболістів з наслідками ДЦП. У вирішальному матчі "синьо-жовтим" протистоятиме команда з "Туманного Альбіону", пише 24 Канал.

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Безжально перемагаючи опонентів

Збірна України серед гравців, що страждають ДЦП, змогла похизуватися на весь континент та пробитися до фіналу чемпіонату Європи, який проходить в Італії. Турнір не є надто масштабним, оскільки участь на змаганнях бере участь всього 8 збірних, які були поділені на дві групи по 4 команди. Перший етап "синьо-жовті" феєрично змогли подолати.

Збірна України потрапила до групи В, де вони сформували квартет разом з команди із Німеччини, Шотландії та Ірландії. "Синьо-жовті" розтрощили "Бундестім" із рахунком 8:2, що і вдалося повторити із "будяками" – також тріумф 8:2. "Хлопців у зеленому" українцям не вдалось так безпощадно розгромити, проте у їхній ворота наші представники забили також цілу торбу голів – перемога 6:2.

Таким чином збірна України подолала груповий етап та відразу потрапила у півфінальні матчі, де на "синьо-жовтих" чекав срібний призер групи А збірна Іспанії. "Фурія Роха" не викликала зайвих проблем у збірної України, тому вони розібралися з іспанцями з рахунком 4:2 та впевнено покрокували до фіналу. У вирішальному матчі, який відбудеться 10-го червня "синьо-жовті" зійдуться у битві за трофей зі збірною Англії, які у півфіналі здолала Ірландію (3:1).