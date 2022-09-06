Збірна України програла у напруженому матчі Греції на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу провела четвертий матч на чемпіонаті Європи. І програла одному з фаворитів турніру збірній Греції.

До цього матчу українці та греки провели по три матчі, і виграли усі з них. Тож в цьому матчі могло визначитися, хто посяде перше місце в групі.

Варте уваги Збірна України вийшла в плей-офф Євробаскет-2022

Українці доволі тяжко входили в гру. Перші очки команда набрала через 2:50 після початку зустрічі. На той час греки вже закинули сім очок, п'ять з яких – Яніс Адетокунбо. Саме від Greek Freak, як його називають в НБА, йшла найбільша небезпека в цьому матчі.

Та доволі швидко українці "увійшли в гру", з кожним разом скорочуючи відставання. А в другій чверті навіть вийшли вперед. Тож і на велику перерву пішли з +7 – 46:39.

Та третю чверть українці цілковито провалили, набравши лише 11 очок. Греки ж за ці 10 хвилин накидали на 31 очко. Вісім з них – зі штрафних. Адже зупиняти Адетокунбо без фолу було доволі важко.

У четвертій чверті українці намагалися скоротити відставання. Закинули чотири з десяти дальніх кидків. Але вісім з восьми штрафних у суперника таки дали свій результат. У підсумку – поразка.

Україна – Греція 79:99 (20:23, 26:16, 11:32, 22:28)

Саме штрафні кидки, можна сказати, і принесли перемогу грекам. Адже за іншими показниками в нас з суперником був майже паритет – 23:27 за влучними двоочковими та 9:7 та влучними триочковими. І лише за штрафними – тотальна перевага суперника – 24 проти 6. Саме на кидках зі штрафних Адетокунбо набрав 15 очок з 41. Для прикладу, найкращими серед українців були Святослав Михайлюк та Юсуф Санон, кожен з яких приніс команді по 16 очок. Олексій Лень та Ілля Сидров – по 10.

Тепер 8 вересня на збірну України очікує останній матч на груповому етапі – проти Хорватії. Ще перед тим українці забезпечили собі місце в плей-офф як одна з чотирьох кращих команд в групі.