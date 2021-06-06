З картою Криму: збірна України представила нову форму на Євро-2020 – фото

Збірна України на майбутньому чемпіонаті Європи виступить в новій формі. Її дизайн показав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Оновлена форма збірної
Головний елемент дизайну – контури карти України на футболці.
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Також зазначимо, що лого УАФ розташовується в центрі футболки, а зліва на грудях – ігрові номери. Ігрових комплектів форми знову три: жовтий, синій і білий.
Нова форма збірної України з футболу / Фото: фейсбук Андрія Павелка