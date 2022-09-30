"Зіна, не ображайся": збірна України подарувала Усику футболку з 17-м номером – позитивне відео

Олександр Усик повернувся в Україну після переможного реваншу з Ентоні Джошуа. Боксер відпочиває від рингу та насолоджується часом із родиною.

Ігровий номер Зінченка

Сімейний відпочинок Олександр встиг поєднатись з футболом. Цього разу Усик не спробував себе у ролі гравця, а посів місце на трибунах. Боксер завітав у розташування збірної напередодні вирішального матчу Ліги націй проти Шотландії, який вже, на жаль, не закінчився для нас вдало.

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У готелі Усику з рук капітана команди Андрія Ярмоленка подарували футболку збірної з прізвищем боксера та 17-м номером на спині. Цікаво, що саме під ним у національній команді виступає Олександр Зінченко, який через травму пропускав поєдинки "синьо-жовтих" у вересні.

Футболіст Аль-Айна подякував боксеру за підтримку та історію своєї підготовки до важливих поєдинків. Олександр подякував гравцям за подарунок та звернувся до Зінченка через його ігровий номер на подарунку.

Зіна, не ображайся,

– сказав Усик.

Такі слова лише підійняли настрій усім присутнім.

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На жаль, присутність чемпіона світу не дозволила команді Олександра Петракова перемогти. Нульова мирова була для нас не найкращим результатом. Одне набране очко не дозволило скинути з першої позиції шотландців та підвищиться у дивізіон А. Україна залишилась у лізі В.

Нагадаємо, що Усик здійснив свою мрію та дебютував за професійну футбольну команду на дорослому рівні. Олександр зіграв на "Winter Cup-2022" за житомирське Полісся.