"Шведи красунчики": бурхлива реакція соцмереж на вихід України у плей-офф Євро

Збірній України попри дві поразки на груповому етапі все ж вдалося вийти у плей-офф Євро-2020. В 1/8 фіналу "синьо-жовті", ймовірно, зіграють зі Швецією, яка в останньому турі переграла Польщу з рахунком 3:2.

Можна констатувати, що для підопічних Андрія Шевченка напрочуд вдало зійшлися зірки. Адже Австрія, яка перемогла нашу команду та посіла друге місце у квартеті, протистоятиме потужній Італії.

Читайте також Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Реакція соціальних мереж

Після звитяги шведів українські вболівальники не стримували емоцій, висловлюючи свої думки, переживання та радість у соціальних мережах. Спорт 24 зібрав для вас найкращі дописи фанів: