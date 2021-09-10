Збірна України отримає 10 мільйонів гривень за перемогу над Росією

Збірна України з волейболу зіграє проти Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У випадку успіху в цьому матчі, на волейболістів очікують чималі призові.

Призові у розмірі 10 мільйонів гривень для збірної України пообіцяли партнери Федерації волейболу України та її спонсори. Ці гроші команда отримає за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Для цього збірній України треба обіграти збірну Росії в 1/8 фіналу. Цей матч відбудеться в суботу, 11 вересня, о 18:30 в польському місті Гданськ.

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Зазначимо, що на груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Уґіса Крастіньша здобули три перемоги – над Грецією, Португалією та Бельгією. Це дозволило українській команді посісти третє місце в групі та отримати путівку в 1/8 фіналу континентальної першості. Там вони зіграють проти срібних призерів останніх Олімпійських ігор – збірної РФ, яка у своїй групі посіла друге місце.

Перемога української збірної в 1/8 фіналу дозволить гравцям не тільки пробитися до чвертьфіналу та отримати призові в розмірі 10 мільйонів гривень від компаній-партнерів, але й отримати рейтингові бали, які стануть головним фактором у відборі на чемпіонат світу 2022 року.