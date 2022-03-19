Збірна України оголосила склад на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США
19 березня 2022 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:btu.org.ua
Федерація тенісу України оголосила склад жіночої команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США. У складі жіночої збірної України на матчеву зустріч проти США п'ять тенісисток. Очолює список України Еліна Світоліна.
Поєдинки пройдуть 16 – 17 квітня у місті Ешвілл (штат Північна Кароліна, США) і на вибір американської сторони вони проходитимуть на хардовому покритті.
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Склад України
- Еліна Світоліна (перша ракетка України, №18 WTA);
- Марта Костюк (третя ракетка України №54 WTA);
- Катаріна Завацька (восьма ракетка України, №210 WTA);
- Людмила Кіченок (№30 парного світового рейтингу парного);
- Надія Кіченок (№37 парного світового рейтингу парного).
Капітаном команди є Ольга Савчук.Україна вийшла у кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг за підсумками матчевої зустрічі проти Японії, в якій виграла з рахунком 4:0. І наблизилася на крок до потрапляння у фінал Кубка Девіса – для цього потрібно перемогти США.