Збірна України оголосила склад на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США

Федерація тенісу України оголосила склад жіночої команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США. У складі жіночої збірної України на матчеву зустріч проти США п'ять тенісисток. Очолює список України Еліна Світоліна.

Поєдинки пройдуть 16 – 17 квітня у місті Ешвілл (штат Північна Кароліна, США) і на вибір американської сторони вони проходитимуть на хардовому покритті.

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Склад України

Еліна Світоліна (перша ракетка України, №18 WTA);

(перша ракетка України, №18 WTA); Марта Костюк (третя ракетка України №54 WTA);

(третя ракетка України №54 WTA); Катаріна Завацька (восьма ракетка України, №210 WTA);

(восьма ракетка України, №210 WTA); Людмила Кіченок (№30 парного світового рейтингу парного);

(№30 парного світового рейтингу парного); Надія Кіченок (№37 парного світового рейтингу парного).

Капітаном команди є Ольга Савчук.

Україна вийшла у кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг за підсумками матчевої зустрічі проти Японії, в якій виграла з рахунком 4:0. І наблизилася на крок до потрапляння у фінал Кубка Девіса – для цього потрібно перемогти США.