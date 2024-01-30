Одне вакантне місце: Україна оголосила склад на чемпіонат світу з біатлону

Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу 2024 з біатлону. На рівні чемпіонатів світу дебютуватиме бронзова призерка чемпіонату Європи Христина Дмитренко.

У збірній України з біатлону визначилися зі складами чоловічої та жіночої команд на чемпіонат світу 2024 року у Новому Месті. До складів чоловічої та жіночої команд потраплять по шість біатлоністів.

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Склад України на ЧС-2024 з біатлону

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк

Повністю визначена лише заявка жіночої збірної України на чемпіонат світу, у чоловіків одне місце залишається вакантним.

Ім'я останнього біатлоніста, що потрапить до чоловічого складу, назвуть після етапу Кубка IBU в Арбері (1-3 лютого). Серед претендентів на останнє місце у складі чоловічої команди на чемпіонат світу – 20-річний Віталій Мандзин.

Важливо. У складі жіночої збірної України на рівні чемпіонатів світу дебютуватиме Христина Дмитренко – бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 в спринті.

Чемпіонат світу 2024 відбудеться з 7 до 18 лютого. У програмі світової першості у Новому Месті – 12 гонок.