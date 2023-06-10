Залишили бразильців за бортом ЧС: Україна обіграла чемпіонів світу з socca

У німецькому Ессені триває чемпіонат світу-2023 з socca – різновиду мініфутболу. У чвертьфінальному поєдинку українці обіграли чарівників м'яча бразильців.

Україна – Бразилія 1:1 (2:0 по булітах)

Голи: Андрій Мельник, 20 – Уолас Віана Сальвіно 12

10 червня збірна України у чвертьфіналі Socca World Cup 2023 зустрічалася з чинним чемпіоном світу командою Бразилії. "Синьо-жовті" здійснили справжній спортивний подвиг, пише 24 Канал.

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Приголомшливий успіх українців на ЧС

Першими відкрили рахунок чемпіони світу. Влучний удар на свій рахунок записав бразилець Уолас Віана Сальвіно. Проте українці змогли відновити паритет. На 20-й хвилині поєдинку відзначився Андрій Мельник.

Основний час так і завершився з рахунком 1:1. А в серії булітів сильнішими були українці. Воротар збірної України Святослав Марканич виграв свої дуелі, а Олександр Колесников та Андрій Цопа реалізували свої спроби. 2:0 – Україна у півфіналі чемпіонату світу з сокки.

У півфіналі українці зіграють з Хорватією. Матч відбудеться 11 червня.

Україна на Socca World Cup 2023

У груповому турнірі українці обіграли Єгипет (5:0), Казахстан (6:2), Лівію (10:2).

У 1/16 фіналу "синьо-жовті" обіграли Албанію з рахунком 3:1.

На стадії 1/8 фіналу підопічні Віталія Мельника вибили з турніру збірну Марокко (3:1).

. Socca – це різновид мініфутболу. Команди грають 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним покриттям. Перший чемпіонат світу відбувся у 2018 році. На торішньому ЧС наша збірна зупинилася у чвертьфіналі, поступившись Німеччині (3:8).

Відео матчу Україна – Бразилія на ЧС-2023 з сокка