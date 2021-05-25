Збірна України з легкої атлетики через коронавірус пропустить чемпіонат Європи

Збірна України не візьме участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики через випадки зараження коронавірусом під час тренувального збору.

Під час тренувального збору в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 - у Станіслава Коваленка (біг) і Ігоря Гончара (стрибки в довжину). Атлетів відразу ізолювали.

Дивіться також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Через ризик поширення інфекції консиліум лікарів збірної рекомендував скасувати поїздку на командний ЧЄ і достроково завершити збір.

Виконком Федерації легкої атлетики України підтримав це рішення. Турнір в Польщі 29-30 травня пройде без участі українців.

Повідомляється, що ФЛАУ звернулася до Європейської легкоатлетичної федерації з проханням зберегти за Україною прописку в елітному дивізіоні на наступний командний чемпіонат Європи в зв'язку з ситуацією, що склалася.