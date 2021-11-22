Україна здобула три нагороди на молодіжному чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства

Україна завоювала три медалі на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 24 років у Польщі. Українцям вдалося здобути нагороди різних ґатунків: "золото", "срібло" й "бронзу".

Україна здобула три нагороди

Українець Максим Агарушев став чемпіоном Європи в особистій першості, у сумі він набрав 1476 очок.

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"Срібло" завоювала чоловіча збірна в командній першості. У склад входили Агарушев і Юрій Ковальчук, а також Тарас Хіміч.

В активі команди було 4344 очок, Україна поступилася лише збірній Німеччини (4355). На третій позиції змагання завершила Угорщина (4303).

Потішила своїм виступом і жіноча збірна України. Дівчатам вдалося завоювати бронзову нагороду. Команду представляли Ольга Клуннікова, Анастасія Чижова та Ірина Кубрак.

Серед жінок найкраще виступила Клуннікова, вона посіла 9-те місце.

Наразі Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) розглядає можливість замінити кінний спорт на велоспорт.

Причиною став скандал, який виник під час змагань на Олімпіаді-2020 у Токіо та обурення активістів, які виступають за захист прав тварин. Під час Ігор-2020 довелося вбити тварину через серйозну травму.

Сучасне п'ятиборство — олімпійський вид спорту, який включає в себе змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та біг.