Збірна України з хокею зазнала розгромної поразки від Австрії

Хокейна збірна України провела третій матч на Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. ЯК і в перших двох матчах, українці знову зазнали поразки. Цього разу від Австрії.

Україна неодноразово грала проти збірної Австрії – як на чемпіонатах світу, так і на міжнародних турнірах. Але остання перемога "синьо-жовтих" над суперником датується 6 травня 2002 року. Після цього українці програли сім матчів поспіль. Поразка 18 травня 2021 року стала восьмою.

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У першому періоді гра була рівною, і ніщо не передбачало розгромний рахунок. Австрійці першими відкрили рахунок у матчі. І ця шайба була єдиною за перші 20 хвилин матчу.

На початку другого періоду Австрія подвоїла перевагу. Але згодом українці одну шайбу відквитали – Бабинець скоротив відставання у більшості. Та після цього у ворота нашої команди влетіло одразу чотири шайби до перерви.

У третьому періоді рахунок став ще розгромнішим. І на три закинуті шайби суперника наші хокеїсти зуміли відповісти лише двома влучними кидками Мережка та Денискіна. В обох випадках – у більшості. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 9:3.

Австрія – Україна 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Зазначимо, що ця поразка стала однією з найбільших для України за весь час існування збірної з хокею з шайбою. Так, у квітні 2003 року ми поступились Словаччині з аналогічним рахунком – 3:9, а в травні 2006 року програли Білорусі – 1:9. Найбільш розгромною поразкою в історії українського хокею залишається матч проти Фінляндії в травні 2003 року – 0:9.

Наступний матч заплановано на 20 травня проти збірної команди Франції.