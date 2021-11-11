Збірна України з хокею виступить на міжнародному турнірі: суперники та розклад матчів

Збірна України з хокею готується до участі в першому за три роки чемпіонаті світу. Перед світовою першістю "синьо-жовті" візьмуть участь у міжнародному турнірі.

Збірна України візьме участь у товариському турнірі Euro Ice Hockey Challenge в Угорщині. Суперники "синьо-жовтих" – Угорщина та Італія, які виступають у вищих дивізіонах чемпіонатів світу.

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Угорщина грає у Дивізіоні ІА, коли Італія перебуває в еліті світового хокею. Україна наразі перебуває у Дивізіоні ІВ.

Товариський турнір триватиме протягом трьох днів.

Розклад матчів України

12 листопада. Італія – Україна (початок о 16:00);

13 листопада. Угорщина – Україна (початок – о 17:00).

Збірна України вперше у сезоні 2021/2022 років зібралась під керівництвом Вадима Шахрайчука. У 2022 році "синьо-жовті" вперше з 2019-го зіграють на чемпіонаті світу.

Наша команда в польському Катовіце буде боротися за вихід у Дивізіон ІА. Суперниками України будуть Польща, Естонія, Японія, Литва та Сербія.