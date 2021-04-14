Збірна України з гандболу обіграла Білорусь в контрольному матчі

В рамках підготовки до відбіркових матчів плей-офф чемпіонату світу-2021 жіноча збірна України провела в Мінську перший спаринг з командою Білорусі. Перемогу здобули українки з рахунком 27:24.
Білорусь – Україна 24:27
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Найбільш результативною в складі переможниць стала Леся Смолінг – 7 голів. 4 рази закинули Тетяна Поляк і Вікторія Бельмас.
Відзначимо також стовідсоткову реалізацію українками семиметрових – 5/5. Повторна гра між командами відбудеться 14 квітня.Обидві збірні готуються до плей-офф відбору на чемпіонат світу-2021. Нагадаємо, українки гратимуть за путівки на мундіаль проти збірної Швеції – 17 квітня у Київському палаці Спорту, а 21 квітня – на виїзді в Лунді.