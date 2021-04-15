Збірна України може вийти на Євро-2022, якщо УЄФА зарахує Албанії технічну поразку

Збірна України з футзалу очікує рішення УЄФА за скасованим матчем проти Албанії у відборі на Євро-2022. Албанці не прибули на матч в Україну, який повинен був відбутися 11 квітня.

Називалися дві причини – страйк авіадиспетчерів і ситуація з ковідом в Албанії.

До теми УЄФА скасувала матч збірної України на футзальне Євро-2022

Що очікує Україну

Українці гарантували собі друге місце в групі. За регламентом, шість кращих других місць вийдуть на чемпіонат Європи безпосередньо, ще дві зіграють стикові матчі.

Зараз Україна шоста в рейтингу найкращих команд, що фінішували другими.

Якщо УЄФА зарахує Україні технічну перемогу або залишить матч незіграним, команда вийде на Євро напряму. Якщо ж ухвалить зіграти зустріч з Албанією – українцям потрібно її не програти, щоб потрапити на Євро. У першому матчі українська збірна розгромила албанців – 10:3.